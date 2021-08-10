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Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей

09:27, 10.08.2021 1
Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей
Фото: realnoevremya.ru

По делу об отравлении детей в поезде Мурманск — Адлер задержали директора вагона-ресторана, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Также задержаны повар и официант вагона-ресторана. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», а еще ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

8 августа с отравлением в больницы Кубани госпитализировали 87 детей. Вспышка заболевания произошла из-за норовируса второго типа. В двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих. Вчера число госпитализированных детей увеличилось до 91.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Ну и что,штраф и продолжат дальше! Или вообще откупятся.А вот заставили всё сожрать,чем кормили детей,чтоб всё до крошки!!! И отпустить,вот тогда может быть дошло до бессовестных !!!
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