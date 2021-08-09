Стоимость биткоина превысила $46 тысяч впервые с мая 2021 года

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник вырос на 6,05% и достиг отметки в $46 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По данным на 22:34, стоимость криптовалюты поднялась до $46 288. Последний раз цена биткоина находилась выше отметки $46 тысяч в мае 2021 года.

Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье криптовалюта Bitcoin достигла отметки в $44 тысячи. Ранее в июле стоимость биткоина поднялась до $40 тысяч. Это произошло после того, как утром 20 июля курс биткоина упал ниже $30 тысяч, что было впервые с 22 июня.

