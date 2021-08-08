Цена биткоина превысила $44 тысячи

Криптовалюта Bitcoin достигла отметки в $44 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

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За последние 24 часа стоимость Bitcoin выросла на 3,76% и иногда поднималась до отметки в $45 097. При этом отметку $45 тыс. биткоин превысил впервые с середины мая текущего года.

В конце июля стоимость биткоина поднялась до $40 тысяч. Это произошло после того, как утром 20 июля курс биткоина упал ниже $30 тысяч. Это произошло впервые с 22 июня.

