Курс биткоина упал ниже $30 тысяч

Утром 20 июля курс биткоина упал ниже $30 тысяч впервые с 22 июня, согласно данным криптобиржи Binance.



Котировки опускались до $29,5 тысяч, за сутки цена криптовалюты снизилась на 7%.

За последние несколько дней цена биткоина упала на 10%. По данным CoinGecko на 20 июня 10.55 (по мск) криптовалюта торговалась на отметке в $35,5 тысячи, а его капитализация составляла $669 млрд.

Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина «еще может погулять какое-то время» от $32 тыс. до $40 тыс., считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, такой расклад «нельзя назвать ни ростом, ни падением».

О том, что происходит с биткоином и есть ли смысл покупать его сейчас, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко