Глава Минприроды попросил увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами более чем в два раза

На борьбу с лесными пожарами необходимо еще 8 млрд рублей. Фактически затраченных из субвенций 6 миллиардов недостаточно, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании президента страны о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.

Обозначенную цифру глава Минприроды обосновал данными региональных лесных ведомств. Выделить средства следует уже в этом бюджетном периоде, чтобы власти субъектов России в начале года смогли правильно их распределить, считает Козлов.

Средства позволят региональным властям найти и обучить лесных пожарных, сделать им прививку от клещевого энцефалита, заключить договоры с авиацией. «Потому что когда лес уже горит, то деньгами его не потушить», — заключил Козлов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Средства, которые останутся по итогам лесопожарного периода, по мнению министра, можно направить на поощрение сотрудников и модернизацию техники, пишет ТАСС.

Крупные пожары этим летом произошли в нескольких регионах России. Так, по последним данным, прямой ущерб от них в Якутии составил более 1 млрд рублей.



Татьяна Демина