МЧС оценило ущерб от пожаров в Якутии в 1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии на данный момент составляет более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В соответствии с представленными документами прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тыс. рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера. Судами удовлетворены ходатайства об аресте имущества виновных лиц на сумму более 1 млн рублей», — цитирует пресс-служба заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Якутии Надежду Петрову.

Также она рассказала, что установить виновников лесных пожаров сложно, потому что большинство возгораний «возникает в условиях неочевидности». Леса в Якутии начали гореть в конце мая.

В июле по решению главы МЧС Евгения Зиничева в Якутию для ликвидации природных пожаров дополнительно направили два самолета Бе-200.

Алексей Нечаев