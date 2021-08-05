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Правозащитники навестили основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО

16:29, 05.08.2021
Правозащитники навестили основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО
Фото: Ирина Плотникова (архив)

Общественная наблюдательная комиссия посетила основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО. Об этом сообщается на сайте ОНК РТ.

Жалоб на условия содержания от Доронина не поступило. Он чувствует себя нормально.

Во вторник «Реальное время» выяснило, что в Вахитовский райсуд Казани поступила жалоба на арест главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Его поместили под стражу до 28 сентября. Свою вину он не признал.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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