Правозащитники навестили основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО
Общественная наблюдательная комиссия посетила основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО. Об этом сообщается на сайте ОНК РТ.
Жалоб на условия содержания от Доронина не поступило. Он чувствует себя нормально.
Во вторник «Реальное время» выяснило, что в Вахитовский райсуд Казани поступила жалоба на арест главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Его поместили под стражу до 28 сентября. Свою вину он не признал.
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