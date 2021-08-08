Сборной России по художественной гимнастике добавили 0,3 балла в многоборье после протеста

Судьи пересмотрели решение после протеста сборной России по художественной гимнастике на итоговую оценку во втором упражнении финала группового многоборья на Олимпиаде 2020 в Токио.



Итог — россиянкам добавили 0,300 балла. Результат сборной в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой после пересмотра составил 90,700 балла, это серебряная медаль.

Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии, сообщает «Чемпионат».

В воскресенье сборная России по художественной гимнастике в групповом многоборье завоевала серебряные медали, а в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряной медалисткой в личном многоборье. Соревнования сопровождались странным судейством, что послужило неудачному результату еще одной россиянки Арины Авериной, которая заняла лишь четвертое место. Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии. Так, Россия осталась без олимпийского золота по гимнастике впервые с 1996 года.



Винер-Усманова назвала судейство в финале Олимпиады вопиющей несправедливостью и «позором художественной гимнастики». В воскресенье Винер-Усманова заявила, что результаты российских гимнасток на олимпиаде 2020 в Токио — свидетельство того, что «было прямое задание остановить гегемонию России».



Олимпийский комитет России намерен официально обратиться в Международную федерацию гимнастики за разъяснениями и детальным разбором выступления спортсменки Дины Авериной.

Маргарита Головатенко