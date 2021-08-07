Винер-Усманова назвала судейство в финале Олимпиады вопиющей несправедливостью

Судейство в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио было вопиющей несправедливостью, такое мнение о соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на ОИ выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.



«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали», — приводит слова Усмановой RT.

По ее словам, спортсменка Диана Аверина «сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде». А вот израильтянка Линой Ашрам, ставшая победительницей, сделала «вопиющую ошибку», за которую судьи должны были снять очки «и за исполнение, и за технику, и за артистику».

Такое судейство Винер-Усманова назвала «позором художественной гимнастики».

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Соревнования сопровождались странным судейством, что послужило неудачному результату еще одной россиянки Арины Авериной, которая заняла лишь четвертое место. Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Маргарита Головатенко