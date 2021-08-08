Винер-Усманова об оценках гимнасток на Олимпиаде: было задание остановить гегемонию России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что результаты российских гимнасток на олимпиаде 2020 в Токио — свидетельство того, что «было прямое задание остановить гегемонию России».



Ирина Винер-Усманова считает, что на ОИ были попраны олимпийские традиции и правила. Она отметила, что в этом случае нужно писать не в международную федерацию, а президенту МОК Томасу Баху.

Претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток у Винер-Усмановой нет, сообщает «РИА Новости».



В воскресенье сборная России по художественной гимнастике в групповом многоборье завоевала серебряные медали, а в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряной медалисткой в личном многоборье. Соревнования сопровождались странным судейством, что послужило неудачному результату еще одной россиянки Арины Авериной, которая заняла лишь четвертое место. Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии. Так, Россия осталась без олимпийского золота по гимнастике впервые с 1996 года.

Винер-Усманова назвала судейство в финале Олимпиады вопиющей несправедливостью и «позором художественной гимнастики».

Олимпийский комитет России намерен официально обратиться в Международную федерацию гимнастики за разъяснениями и детальным разбором выступления спортсменки Дины Авериной.



Маргарита Головатенко