Олимпийский комитет России обратится в международную федерацию гимнастики за разъяснениями

Олимпийский комитет России намерен официально обратиться в международную федерацию гимнастики за разъяснениями и детальным разбором выступлением российской спортсменки Дины Авериной. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — написал он в Инстаграм.



Также Поздняков выразил слова поддержки гимнасткам Дине и Арине Авериным.



Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Соревнования сопровождались странным судейством, что послужило неудачному результату еще одной россиянки Арины Авериной, которая заняла лишь четвертое место. Аверина выполнила последний вид многоборья без ошибок, но не смогла опередить Линой в общем зачете, завоевав серебряную медаль Олимпиады-2020. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии



Ольга Плешкова