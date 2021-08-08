Каждый пятый россиянин предпочитает товары и услуги малого бизнеса

Каждый пятый житель России стал чаще приобретать товары и пользоваться услугами малого бизнеса, чтобы внести свой вклад в преодоление последствий пандемии, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe.



Повышение лояльности к малому бизнесу отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

51% респондентов выразили уверенность в том, что пандемия коронавируса ударила по ресторанному бизнесу сильнее всего. 47% выразили готовность поддерживать частных предпринимателей, даже если те будут вынуждены повысить цены.

Кроме негативного влияния 40% опрошенных увидели в пандемии новые возможности и сообщили, что готовы запустить свой бизнес при наличии ресурсов и возможностей.

Фото: pixabay.com

В исследовании приняли участие 1 118 респондентов из разных регионов РФ.

Известно, что в этом году Казань направит 6 млн рублей на поддержку стартапов. Средства будут выделяться на конкурсной основе.

Маргарита Головатенко