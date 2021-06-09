В Москве суд признал ФБК* и «Штабы Навального»* экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Их деятельность запрещена на территории России. Решение суда о запрете деятельности ФБК* и «Штабов Навального»* подлежит немедленному исполнению.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля Росфинмониторинг включил «Штабы Навального»* в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Свое решение он объяснил тем, что работа сейчас может подвести сотрудников штабов под статью об экстремизме.



*экстремистские организации, запрещенные в России. ФБК и ФЗПГ признаны в России НКО-иноагентами