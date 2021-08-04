В России вступило в силу решение суда о признании ФБК* экстремистской организацией
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и общественного движения «Штабы Навального»*.
Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, сообщает ТАСС. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Напомним, 9 июня Мосгорсуд признал ФБК* и ФЗПГ*, а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена. В начале июля защита обжаловала это решение.
*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.
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