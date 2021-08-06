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В Роспотребнадзоре заявили, что носить маски на улицах не требуется

13:59, 06.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что носить маски на улицах не требуется
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россиянам не нужно носить маски на улице, если только это не массовое мероприятие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Требование носить маски в помещениях остается, оно неизбежно, отметила главный санитарный врач в интервью «России-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев ранее сообщал, что маска не может существенно нарушить теплообмен, но в жару летом лучше отказаться от масок темного цвета и сделанных из плотной ткани.

В Роспотребнадзоре по Татарстану сегодня заявили: пока масочный режим в республике не планируется отменять.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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