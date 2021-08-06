В Роспотребнадзоре заявили, что носить маски на улицах не требуется

Россиянам не нужно носить маски на улице, если только это не массовое мероприятие. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Требование носить маски в помещениях остается, оно неизбежно, отметила главный санитарный врач в интервью «России-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев ранее сообщал, что маска не может существенно нарушить теплообмен, но в жару летом лучше отказаться от масок темного цвета и сделанных из плотной ткани.

В Роспотребнадзоре по Татарстану сегодня заявили: пока масочный режим в республике не планируется отменять.

Татьяна Леухина