Роспотребнадзор: жара не отменяет масочный режим

Маска не может существенно нарушить теплообмен, но в жару летом лучше отказаться от масок темного цвета и сделанных из плотной ткани, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, несмотря на то, что ношение масок в жару доставляет неудобство и дискомфорт, вероятность заражения продолжает существовать, поэтому жара не служит поводом для отмены масочного режима, только вносит коррективы. Так, маски в жару следует чаще менять, поскольку они становятся влажными — при этом снижается их эффективность.

Лебедев пояснил, что для поддержания нормального теплообмена в жару стоит оставить открытыми другие участки тела. На голову лучше надеть легкий головной убор, чтобы не получить тепловой удар, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор также рекомендовал сократить продолжительность рабочего дня в связи с жаркой погодой. Так, рабочий день рекомендуется сократить на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса. Если температура повысилась до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.

Маргарита Головатенко