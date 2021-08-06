В Татарстане пока не планируют возобновлять выдачу разрешений общепиту на работу после полуночи

В Татарстане пока не обсуждалось возобновление выдачи заведениям общепита разрешений на работу после полуночи. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Это связано с тем, что в июле была напряженная ситуация с COVID-19. К этому вопросу планируется вернуться во второй половине августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи в начале июля. Тогда Авдонина сообщала, что ориентировочно документы не будут выдавать две недели.

