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В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 10 012 человек

11:42, 05.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 10 012 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 10 012 человек. Всего в республике вакцинировались от COVID-19 857 070 человек.

640 587 татарстанцев получили второй компонент вакцины, сообщили в Минздраве РТ.

Фото: Максим Платонов

В России от коронавируса привились 37 млн человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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