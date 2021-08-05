По нацпроекту в Татарстане отремонтировали участок дороги в Чистопольском районе

В Чистопольском районе Татарстана по национальному проекту отремонтировали участок региональной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На участке с 27,6 км до 29,9 км рабочие уложили слой высокоплотного асфальтобетона, укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны. Также установили 200 метров барьерных ограждений и нанесли дорожную разметку.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В 2021 году по нацпроекту в Татарстане отремонтирую 96,7 км автомобильных дорог регионального значения. Таким образом, 48,2% дорог достигнут нормативного состояния, пишет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы по замене аварийных деформационных швов на мосту через Зай у села Борок на автомобильной дороге Чистополь — Нижнекамск» начнутся чуть позже запланированного срока.



Ольга Плешкова