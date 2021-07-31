В Нижнекамском районе ремонтные работы на мосту через Зай начнут чуть позже
Ремонтные работы по замене аварийных деформационных швов на мосту через Зай у села Борок на автомобильной дороге Чистополь — Нижнекамск» начнутся чуть позже запланированного срока. Об этом сообщается на сайте мэрии Нижнекамска.
Они стартуют в понедельник, 16 августа. Работы был запланированы на 13 августа. Их перенесли на поздний срок по просьбам местных жителей.
Дорогу на участке перекроют, будут организованы безопасные пешеходные дорожки. Объехать можно будет по действующей сети автомобильных дорог по маршруту Чистополь — Сухарево — Заинск — Нижнекамск и обратно.
Капитальный ремонт автомобильной дороги Чистополь — Нижнекамск в Нижнекамском районе Татарстана начали в мае.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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