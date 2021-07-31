В Нижнекамском районе ремонтные работы на мосту через Зай начнут чуть позже

Ремонтные работы по замене аварийных деформационных швов на мосту через Зай у села Борок на автомобильной дороге Чистополь — Нижнекамск» начнутся чуть позже запланированного срока. Об этом сообщается на сайте мэрии Нижнекамска.

Они стартуют в понедельник, 16 августа. Работы был запланированы на 13 августа. Их перенесли на поздний срок по просьбам местных жителей.

Фото: kzn.ru

Дорогу на участке перекроют, будут организованы безопасные пешеходные дорожки. Объехать можно будет по действующей сети автомобильных дорог по маршруту Чистополь — Сухарево — Заинск — Нижнекамск и обратно.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чистополь — Нижнекамск в Нижнекамском районе Татарстана начали в мае.