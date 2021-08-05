В Татарстане женщине удалили опухоль весом 20 килограмм

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице провели уникальную операцию. Врачи удалили 62-летней пациентке 20-килограммовую опухоль, сообщили на сайте медицинской организации. Операция длилась три часа.

В 2008 году женщина лечилась от онкологии. После сложной операции по поводу основного заболевания появился лимфостаз правой верхней конечности, на руке образовался отек. В 2015 году у нее появилось рожистое воспаление правой руки. Через год пациентка заметила, что ее рука начала увеличиваться в размерах и со временем состояние ухудшалось. В 2020 году рука начала стремительно расти. Врачи приняли решение удалить опухоль.

Фото: Максим Платонов

«Мы понимали, риск был высокий в связи с возрастом пациентки, объемом работы, у пациентки были сопутствующие патологии и аллергия на большое количество медицинских препаратов», — рассказал врач-хирург Марат Гатауллин.

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана в июле прооперировали 19-летнюю девушку, у который была опухоль легких. Об этом сообщалось на странице медучреждения в Instagram.



Алексей Нечаев