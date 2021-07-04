В РКБ Татарстана прооперировали студентку с опухолью легких

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана прооперировали 19-летнюю девушку, у который была опухоль легких. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

В 2018 году, когда девушка жила в родном городе, во время профилактической ежегодной флюорографии ей диагностировали пневмонию. После курса антибиотиков на снимке врачи увидели следы. Но они посчитали, что это рубец.

Через год студентка заболела повторно. На этот раз у нее появился кровяной кашель и высокая температура. Девушку госпитализировали и снова вылечили, отпустили домой. Прошедшей зимой, когда она уже жила и училась в Казани, история повторилась, однако в этот раз температура в 39 градусов держалась неделю, а потом пропало обоняние, девушка перестала чувствовать вкусы. В поликлинике ей диагностировали «коронавирус». Девушка быстро пошла на поправку, не уходил только кашель. Вдобавок к нему появились сильные хрипы.



Спустя время девушка отправилась на КТ, которое показало, что в легких росла опухоль. Из студенческой поликлиники девушку в экстренном порядке направили в РКБ, где она начала готовиться к операции. Этот период совпал с сессией в ветеринарной академии. Параллельно с экзаменами и зачетами Алина готовилась к госпитализации, но сессию удалось закрыть очень быстро.



В первую очередь врачи сделали бронхоскопию — забрали кусочек опухоли, чтобы на гистологии определить, рак это или нет. Это оказался карциноид — самое «доброе» образование среди злокачественных, если так можно выразиться. Но с операцией медлить было нельзя, потому что эта опухоль могла перерасти в рак.

Меньше чем за два часа медики убрали половину правого легкого, через несколько дней пациентку отпустили домой.

Ранее в РКБ прооперировали жительницу Крыма с опухолью и пороком развития легких.

Татьяна Леухина