Роспотребнадзор: невозможно по симптомам определить штамм COVID-19

Фото: Максим Платонов

Невозможно определить по симптомам, каким штаммом коронавируса заболел человек. Это можно выяснить только с помощью расшифровки в лабораторных условиях генома вируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре РФ.

«По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм», — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что чаще всего симптомы заболевания, вызванного «дельта»-штаммом, остаются классическими для COVID-19. При этом течение болезни при варианте «дельта» отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжелым.

В июле научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь заявил, что защитное действие вакцин против COVID-19 несколько ниже для варианта коронавируса «дельта», но защитный эффект сохраняется.

Алексей Нечаев