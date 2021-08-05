В Казани ФСБ изъяла 48 миллионов у обвиняемого в афере с беспилотниками «Орлан»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Накануне Вахитовский райсуд Казани по ходатайству УФСБ по РТ наложил арест на 48,6 млн рублей наличными. Как выяснило «Реальное время», эти средства в чемодане и рюкзаке замдиректора ООО «СТД-Радикс» Андрея Полшкова чекисты обнаружили при личном досмотре его багажа еще в мае — то есть до возбуждения дела об афере на 446 млн с поставкой комплектующих для беспилотников «Орлан».



Происхождение крупной суммы Полшков вчера на заседании суда объяснять не стал. Никаких документов в обоснование законности их приобретения силовики не обнаружили и выдвинули версию о преступлении. Официальные доходы фигуранта за три предшествующих года — в 2,5 раза меньше изъятого.

Вчера же суд удовлетворил еще одно ходатайство следствия — продлил домашний арест представителю «СТД-Радикс» еще на три месяца. Вторым фигурантом этого дела является гендиректор АО «Казанский завод «Электроприбор» Павел Шацких, он под стражей.

Подробности изъятия миллионов — в репортаже «Реального времени».