Казанский суд вернул прокурорам дело Шляхтина — второго лидера хедж-фонда «Фэмэли Эйс»

Основания для соединения уголовных дел двух совладельцев хедж-фонда «Фэмэли Эйс» усмотрел Вахитовский райсуд Казани и вернул в прокуратуру материалы по Дмитрию Шляхтину, обвинявшемуся в незаконном предпринимательстве, сообщает журналист «Реального времени».



Решение о возврате было вынесено в понедельник 2 августа, после двух с лишним лет судебного разбирательства в отношении пасынка экс-руководителя регионального филиала «Сбербанка» Геннадия Захарова.

Напомним, двумя месяцами ранее такое же постановление в другом составе Вахитовского суда было принято по делу о мошенническом хищении 727 млн рублей у вкладчиков «Фэмэли Эйс». В этом преступлении обвиняли совладельца фонда Махмута Фатихова. Однако судья Руфина Газизова усмотрела основания для предъявления более тяжкого обвинения и соединения дела с делом Шляхтина.

Такую позицию в ходе судебного следствия занимали и ряд потерпевших, которые настаивали, что Фатихова и Шляхтина должны судить вместе и даже заявляли гражданские иски ко второму партнеру, получившему в деле об афере статус свидетеля.

Решение о возврате на допрасследование и дела Шляхтина судья Айрат Галлямов вынес после того, как Верховный суд РТ признал законным постановление о возврате дела Фатихова.

Детали аферы и выводы суда — в материале «Реального времени»