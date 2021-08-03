В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 49 человек
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 24 081 случай COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 50 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 339 человек. Умерли за весь период 620 заболевших.
Вчера в Татарстане коронавирус подтвердился у 50 человек.
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