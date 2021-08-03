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В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 49 человек

11:05, 03.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 49 человек
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 49 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 24 081 случай COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 50 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 339 человек. Умерли за весь период 620 заболевших.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Татарстане коронавирус подтвердился у 50 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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