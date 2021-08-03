В Казани ФСБ просит продлить арест главы завода «Электроприбор» по делу о беспилотниках «Орлан»

Фото: «Реальное время»/ Плотникова

В Вахитовский райсуд Казани поступило ходатайство о продлении ареста гендиректору ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павлу Шацких. Следователи УФСБ по РТ просят оставить его в СИЗО до 8 ноября, передает с заседания журналист «Реального времени».



Перед продлением меры пресечения с двух адвокатов Шацких взяли подписку о неразглашении.

Напомним, руководителя казанского завода арестовали в июне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в рамках 26 контрактов поставки комплектующих для выполнения оборонного заказа по производству беспилотников «Орлан-10». Заявлен ущерб в 446 млн рублей. По версии следствия, эта сумма была похищена Павлом Шацких и Андреем Полшковым, замдиректора по финансовым вопросам ООО «СТД-Радикс», по предварительному сговору и путем завышения закупочной цены комплектующих у «СТД-Радикс» начиная с 2017 года.

В отличие от Шацких Полшков находится под домашним арестом.

Защита Шацких в Верховном суде РТ настаивала на отсутствии оснований для подозрений в его адрес и говорила об уже наступивших печальных последствиях для завода — остановке работы по государственному оборонному заказу.

Вину гендиректор «Электроприбора» не признает. Тысячный коллектив предприятия просит дать ему возможность вернуться к работе. Письма в его защиту ушли в адрес президента страны, вице-премьера и министра обороны РФ, а также директора ФСБ, генпрокурора России и руководителей регионального уровня.