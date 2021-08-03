МИД РФ объявил сотрудника посольства Эстонии персоной нон грата

В МИД России объявили о высылке сотрудника посольства Эстонии. Он должен покинуть страну в недельный срок, заявили в министерстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Сообщается, что дипломату был заявлен «решительный протест». Решение было принято «на основе принципа взаимности», объяснили в МИД.

В начале июля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте с поличным при получении материалов закрытого характера. Внешнеполитическое ведомство Эстонии сочло это провокацией.

Двумя неделями ранее МИД Эстонии объявил одного из дипломатов посольства РФ в Таллине персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг российскому послу в республике Александру Петрову. Это произошло после того, как российский МИД объявил персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте.



Маргарита Головатенко