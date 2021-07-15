Эстония сообщила о высылке российского дипломата

МИД Эстонии объявил одного из дипломатов посольства РФ в Таллине персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг российскому послу в республике Александру Петрову, сообщило эстонское внешнеполитическое ведомство.

«Этот шаг был сделан в соответствии с международными дипломатическими нормами и принципом взаимности в ответ на высылку эстонского консула из России», — сказано в заявлении.

МИД Эстонии выразил надежду, что этот эпизод не навредит отношениям между странами.

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте с поличным при получении материалов закрытого характера.

Алексей Нечаев