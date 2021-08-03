Москвичка обратилась в полицию после того, как вложила около 18 млн рублей в компанию Finiko

Жительница Москвы написала заявление в полицию после ареста сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Она вложила в нее почти 18 млн рублей.

— В полицию поступило заявление от 48-летней жительницы Москвы. По ее словам, она узнала об аресте в Казани одного из учредителей компании Finiko, в которую вложила почти 18 млн рублей, — рассказал ТАСС информированный источник. По его данным, денежные средства она вернуть не смогла.

1 июня женщина продала свою квартиру в Москве за 17,7 млн рублей и перевела эти деньги в криптовалюту, которую разместила в личном кабинете платформы Finiko для получения процентов. После новостей об аресте Доронина она попыталась вывести свои средства, но ее личный кабинет оказался заблокирован. Полиция начала проверку.

30 июля Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. После этого в Сети появилась петиция за свободу сооснователя Finiko. Как выяснило сегодня «Реальное время», в суд поступила жалоба на арест Доронина.



Татьяна Леухина