В Нацбиблиотеке реконструируют пристрой под книгохранилище и литературное кафе

Фото: Максим Платонов

Новый пристрой за 783 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на реконструкцию западного пристроя к зданию Национальной библиотеки Татарстана. На эти цели планируется направить более 783 млн рублей.

Согласно техзаданию, проектируемая территория расположена в центре единого паркового комплекса, включающего площадь Султан-Галиева, само здание библиотеки и спуски на Кремлевскую набережную. Подъезд предусмотрен со стороны площади Султан-Галиева. В пристрое смогут разместиться одновременно 500 человек.

На первом этаже планируется обустроить кафе, кабинеты, книгохранилища, зал работы с каталогами, читальный зал, книжный магазин. На втором этаже посетителей будут ждать выставочная галерея, лекционный зал, актовый зал на 200 человек. Работы необходимо выполнить с 27 августа до 31 декабря 2021 года.

Руководство Нацбиблиотеки пока не сообщает подробностей о том, что изменит реконструкция.

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году Главстрой уже объявлял тендер на реконструкцию библиотеки с пристроем читального зала. Тогда на работы направили 961,6 млн рублей. Их выполняли с октября 2020 года по май 2021 года.

Не только библиотека, но и место для спектаклей, кружков и лекций



Национальная библиотека Татарстана переехала в обновленное здание (бывший НКЦ «Казань») в августе прошлого года. Помимо библиотеки, здесь разместилась театральная площадка MOÑ, книжный магазин, студия лейбла Yummy Music. В марте этого года Нацбиблиотека начала выдавать книги на дом.

Тогда стало известно, что с момента открытия в шести книгохранилищах библиотеки разместились более полутора миллионов экземпляров книг, периодических изданий и других документов. Их можно заказать с помощью читательского билета.

Фото: Максим Платонов

Напомним, по задумке авторов концепции (этим занимались московские архитекторы), обновленное здание Нацбиблиотеки должно стать не просто библиотекой, но и культурным местом для отдыха, где будут проводиться кружки, семинары, лекции, спектакли. В апреле блогер, социолог Диля Избудущева посетила Нацбиблиотеку и заметила, что это место действительно стало популярно у молодежи, однако для многих оно стало заменой коворкингу. В своей колонке для «Реального времени» она порассуждала, почему так произошло.



Татьяна Леухина