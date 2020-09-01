На реконструкцию бывшего НКЦ «Казань» направят еще 961,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ГБУ «Главстрой Республики Татарстан» объявил тендер на реконструкцию здания Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки РТ с пристроем читального зала. На работы из внебюджетных источников направят 961,6 млн рублей.

Работы должны быть выполнены с октября 2020 года по май 2021 года. Больше всего — 472,1 млн рублей — уйдет на специализированное технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

Ранее в Казани официально переименовали Национальный культурный центр «Казань», где уже несколько лет идут ремонтные работы, в «Музейный комплекс города Казани». Национальная библиотека Татарстана уже официально переехала в здание и начала работать.