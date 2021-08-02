В России за сутки выявили 23 508 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 23 508 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 312 185 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 893 человека, всего выздоровевших — 5 640 783 человека. За сутки коронавирус унес жизни 785 россиян, всего от инфекции скончались 160 137 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера коронавирус подтвердился у 22 804 человек.

Маргарита Головатенко