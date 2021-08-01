В России за последние сутки выявили 22 804 новых случая коронавируса

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 22 804 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 288 677 случаев COVID-19.

Умерли от инфекции за последние сутки 789 пациентов. Всего жертвами пандемии стали 159 352 россиянина, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровел за последние сутки 17 271 человек. Всего в России от COVID-19 вылечились 5 625 890 пациентов.

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Татьяна Демина