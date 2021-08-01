Российские рапиристы вышли в финал командного турнира на Олимпийских играх, победив США

Российские спортсмены вышли в финал командного турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио, победив команду США. Встреча закончилась со счетом 45:41.

Россию на Олимпиаде представляли рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. В финале они сразятся за победу с командой Франции.

Напомним, сборная России обыграла команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова.

Татьяна Демина