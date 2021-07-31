Татарстан вновь оказался в числе регионов с наименьшими темпами суточного прироста COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане суточный темп прироста новых случаев коронавируса составил 0,23%. Это один из наименьших показателей в России.

Минимальный прирост числа зараженных за последние сутки зарегистрировали в Орловской области — 0,21%. В Москве, как и в Татарстане, он составил 0,23%.

В Кировской и Тамбовской областях суточный темп прироста зарегистрирован в 0,25%. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 55 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике заразился 23 931 человек.

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса на утро 31 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина