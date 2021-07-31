Догузова заявила, что полное восстановление внутреннего туризма в России ожидается к концу 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что полное восстановление внутреннего туризма в стране произойдет уже к концу 2021-го. За первые шесть месяцев этого года в России отдохнули уже 24,6 млн человек, что на 85% больше, чем в январе — июне 2020-го.

По оценкам российских регионов, еще порядка 25 млн туристов путешествовали по России, не останавливаясь в гостиницах. В общей сложности с начала 2021 года поездки по стране совершили примерно 49 млн человек.

Высокий спрос на туры по России связан с более мягкими, чем в других государствах, ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лидером среди регионов по количеству внутренних туристов по итогам первого полугодия 2021 года стала Москва. В топ-10 по популярности также вошли Ростовская область, Алтайский край, Чечня, Кабардино-Балкария, Севастополь и Сахалин, пишет RT.

Напомним, в июне в России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он должен был продлиться до 31 июля, однако сегодня Ростуризм продлил окно продаж до 31 августа.



Татьяна Демина