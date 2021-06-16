В России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком

В России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он продлится до 31 июля.

Как сообщили ранее в Ростуризме, отправиться в путешествие в любой регион можно с 1 октября по 24 декабря. Оплатить путевку можно картой «Мир». В течение пяти дней на карту вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

В рамках программы приобрести можно как пакетный тур, так и проживание. Список туров и отелей, доступных по программе, указан на сайте мирпутешествий.рф.

В мае программу туристического кешбэка продлили до конца года.



Ольга Плешкова