В Татарстане за неделю выросли цены на капусту, на картофель и морковь — упали

В Татарстане за неделю подорожала свежая белокочанная капуста. Цены на нее выросли на 1,88%, до 42,37 руб./кг.

Одновременно с этим за этот период снизилась стоимость картофеля, моркови и репчатого лука. Такие данные приводит Татарстанстат, проанализировав изменение цен на основные продовольственные товары по республике с 19 по 26 июля.

Картофель татарстанцы могут купить в среднем за 42,99 руб./кг., морковь — за 78,32 руб./кг, репчатый лук — за 32,06 руб./кг. Яблоки продаются по 99,76 руб./кг.

За неделю в Татарстане зарегистрировано снижение цен на печенье, черный байховый чай, подсолнечное масло, мясные консервы для детского питания. Подорожали, хоть и незначительно, гречка, пшеничная мука, сахар-песок, молоко, сливочное масло, свинина, баранина, говядина и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что тенденция к снижению стоимости овощей, входящих в так называемый борщевой набор, наметилась как у сельхозпроизводителей, так и на розничных рынках. Это фиксирует и Центробанк. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.



Татьяна Демина