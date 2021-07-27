Минсельхоз: стоимость овощей «борщевого набора» в России снижается
Тенденция к снижению стоимости овощей, входящих в так называемый борщевой набор наметилась как у сельхозпроизводителей, так и на розничных рынках. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства России.
За неделю в стране подешевели картофель, морковь и лук. Это связано с тем, что в продажу начал поступать новый урожай, пишет ТАСС.
Снижение цен на продукты «борщевого набора» фиксирует и Центробанк. Эта тенденция продолжится, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».
Справка
В состав «борщевого набора» входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок.
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