В Татарстане утвердили лимит на охоту

В Татарстане утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон — с 1 августа 2021 до 1 августа 2022 годов. Соответствующий документ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Всего в республике насчитывается 12,1 тысячи лосей, 10 179 сибирских косуль, 89 рысей и 3 276 барсуков. Охотникам разрешается добыть не более 579 лосей (4,79% от общей численности), 328 сибирских косуль (3,22%), 2 рысей (2,25%) и 205 барсуков (6,26%), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

25 июля в Татарстане открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря текущего года.