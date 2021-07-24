В Татарстане открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь
С 25 июля в Татарстане открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами, информирует Госкомитет РТ по биоресурсам.
Сезон продлится до 5 декабря этого года.
К болотно-луговой дичи относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.
Охотиться можно с такими собаками, как ретриверы, спаниели и легавые собаки, имеющие справку или свидетельство о происхождении.
В Госкомитете РТ по биоресурсам напомнили, что в Красную книгу РТ занесены улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой и клинтух, а в Красную книгу РФ занесены хрустан и кроншнеп большой. На них охотиться запрещено.
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