Новости общества

10:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамском районе РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях

09:13, 14.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нижнекамском районе РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях
Фото: Максим Платонов (архив)

На территории Нижнекамского района РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации эпидобстановки. Учреждения при этом продолжат свою текущую деятельность в плановом режиме.

Запланированные в закрытых помещениях мероприятия проведут, но на открытых площадках при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с муниципальным штабом по ситуации с COVID-19. Организаторам рекомендует провести все в онлайн-формате.

Решение принято оперштабом для дальнейшего недопущения распространения коронавируса, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ. По последним данным, в муниципалитете зарегистрированы 793 случая COVID-19, в инфекционном госпитале лечатся 105 человек.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Татарстане зафиксировано 23 000 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 20 570 человек.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также