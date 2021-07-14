В Нижнекамском районе РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях

Фото: Максим Платонов (архив)

На территории Нижнекамского района РТ ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до стабилизации эпидобстановки. Учреждения при этом продолжат свою текущую деятельность в плановом режиме.



Запланированные в закрытых помещениях мероприятия проведут, но на открытых площадках при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и по согласованию с муниципальным штабом по ситуации с COVID-19. Организаторам рекомендует провести все в онлайн-формате.



Решение принято оперштабом для дальнейшего недопущения распространения коронавируса, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ. По последним данным, в муниципалитете зарегистрированы 793 случая COVID-19, в инфекционном госпитале лечатся 105 человек.



Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Татарстане зафиксировано 23 000 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 20 570 человек.

Татьяна Демина