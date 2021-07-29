В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 52 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Из них шесть — завозные, 46 — контактные. 14 пациентов госпитализировано, остальные лечатся дома.

Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 823 случая COVID-19.

В Казани за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 20 человек, в Набережных Челнах — у 18, в Нижнекамском районе — у троих. По два случая COVID-19 зарегистрировали в Арском и Тукаевском районах. В Атнинском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Черемшанском и Чистопольском районах выявили по одному заболевшему.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 49 татарстанцев, всего — 21 165.

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Татьяна Демина