Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении журналиста, спровоцировавшего Медведева
Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио открыл расследование в отношении чилийского журналиста, спровоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР).
«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — говорится в заявлении ОКР.
Напомним, ранее после победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини журналист из Чили задал вопрос относительно цветов российской формы, назвав российских спортсменов мошенниками. Россиянин отказался отвечать и попросил организаторов вывести представителя прессы из зала для пресс-конференций.
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