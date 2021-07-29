Оргкомитет Олимпиады начал расследование в отношении журналиста, спровоцировавшего Медведева

Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио открыл расследование в отношении чилийского журналиста, спровоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР).

«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — говорится в заявлении ОКР.

Напомним, ранее после победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини журналист из Чили задал вопрос относительно цветов российской формы, назвав российских спортсменов мошенниками. Россиянин отказался отвечать и попросил организаторов вывести представителя прессы из зала для пресс-конференций.

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