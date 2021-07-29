Жара не останавливает российских теннисистов на пути к медалям Токио. Уроженка Казани в числе соискателей

На Олимпийском турнире наступает пора решающих матчей. Кудерметова идет к первым олимпийским медалям в карьере

В России в последнее время теннис вышел на новый уровень — наши спортсмены считаются фаворитами на всех крупных стартах и широкое представительство россиян в решающих стадиях перестает удивлять болельщиков и экспертов. Турнир в Токио пока не исключение — только сетка женского одиночного разряда осталась без представителей нашей страны, в остальном же наши теннисисты остаются в борьбе за медали и точно входят в число главных претендентов на награды. Для болельщиков из Татарстана теннисный турнир интересен тем, что в парном женском разряде продолжает борьбу уроженка Казани Вероника Кудерметова. В паре с Еленой Весниной Вероника уже пробилась в полуфинал и может принести нашей команде очередную медаль этих игр. О том, почему женский российский теннис медленно приближается к мужскому, как карьера Кудерметовой пошла на взлет, что случилось у Медведева с журналистами и кто из россиян оказался провалил олимпийский турнир — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Жара в Токио. Просьбы о переносах игр и солнечные удары прямо на кортах

Игры в Токио чем-то похожи на Олимпиаду в Пекине, которая проходила в 2008-м — в первую очередь, своими погодными условиями. Тринадцать лет назад спортсмены и болельщики страдали от дикой жары в столице Китая, а теперь в другом азиатском мегаполисе ситуация повторяется. Температура воздуха в дневное время в столице Японии достигает показателей в 35 градусов и для спортсменов это неимоверно тяжело. Уже есть случай снятия с турнира из-за солнечного удара прямо во время матча — испанка Паула Бадоса не смогла доиграть свой четвертьфинал и после первой партии снялась с турнира. Но Паула не смогла даже самостоятельно покинуть стадион и ей пришлось вызвать медицинскую бригаду.

На погодные условия жалуются и мировые звезды. Новак Джокович и Даниил Медведев отмечали, что игры в дневное время невозможно играть, но все, на что пошли организаторы — это увеличенный перерыв при переходе и десять минут отдыха перед решающим сетом, во время которого спортсмены могут принять душ и освежиться, но не более того. Хотя основной вопрос теннисистов в к организаторам в том, почему же нельзя просто перенести начало матчей на вечер?

Пойдут ли на уступки спортсменам организаторы теннисного турнира или нет — вопрос открыт, но наступает пора решающих матчей и не хочется видеть любимых игроков, изнывающих от жары, тем более, что сезон продолжается и издеваться над собственным организмом никому не хочется.

Так или иначе, турнир продолжается и игроки, в том числе и российские, вступают в решающую стадию и в каждом из разрядов представители ОКР (как именуются наши спортсмены на этой Олимпиаде), претендуют на главные награды.

Вероника Кудерметова — уроженка Казани и финалистка Уимблдона претендует на победу в парном разряде

В тени одиночного разряда, на который всегда обращают больше внимания, продолжается на Олимпиаде и парный турнир — мужской, женский и микст. Мужчины находятся в более статусном положении, ведь там есть настоящие звезды этого вида спорта, но и среди девушек, несправедливо обделенных вниманием общественности, имеются интересные игроки, одна из которых Вероника Кудерметова — финалистка Уимблдона в паре и для татарстанских болельщиков она интересна тем, что родилась в Казани и является дочерью бывшего хоккеиста, чемпиона России 1998 года в составе «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова. У 24-летней Вероники есть младшая сестра Полина, которая тоже занимается теннисом и уже сейчас считается одной из самых перспективных юниорок в мире.

Сейчас Вероника проживает в Москве, где с 11 лет занимается в клубе ЦСКА. Ее отец имеет опыт выступлений и за этот прославленный московский клуб.

Титулов у Кудерметовой достаточно. Несмотря на свой возраст она уже выиграла два одиночных титула WTA, а в парном же разряде у Вероники и вовсе 6 титулов. В свои годы Вероника добилась наибольших успехов именно в парном разряде. На Уимблдонском турнире 2021 года она в паре с Еленой Весниной дошла до финала, где уступила паре Се Шувей из Китая и бельгийке Элисе Мертенс.

Пока это самое наивысший результат в карьере Кудерметовой. Хотя есть и медаль, правда не золотая, а бронзовая, добытая на Универсиаде-2015 года в Кванджо.

Сейчас у Вероники есть реальный шанс добавить в свою коллекцию наград медаль Олимпиады, которая практически в кармане у российской пары, уже вышедшей в полуфинал. На этом турнире Веснина с Кудерметовой уже выбили третью пару мирового рейтинга, нидерландок Деми Схурс и Кики Бертенс, поэтому тушеваться перед решающими матчами точно не станут.

Одиночный разряд. Медведев движется к финалу, Хачанов не отстает, а Павлюченкова почти пробилась в полуфинал

Российский теннис переживает расцвет, даже опытные возрастные спортсмены и спортсменки начинают демонстрировать выдающиеся результаты. В первую очередь это касается Анастасии Павлюченковой — 30-летняя теннисистка вышла в финал Ролан Гаррос в июне этого года, впервые в карьере забравшись так высоко на «Большом шлеме», поэтому сейчас Анастасия явно переживает второе дыхание. Правда, дойти до медалей Олимпиады она так и не смогла, проиграв в четвертьфинале, но даже так выступление можно считать хорошим.

Женский теннис в России некогда считался даже успешнее мужского. Целая россыпь наших спортсменок входила в топ мирового рейтинга и завоевывала призы на престижнейших турнирах. Но сейчас на смену Мыскиной, Шараповой, Дементьевой пока не пришло новое поколение талантливых молодых игроков, во многом этим можно обосновать тот факт, что лучшей теннисистке страны уже 30 и первый в жизни финал «шлема» она получила лишь в этом году.

Но на подходе все же есть таланты — та же Вероника Кудерметова, которой всего 24, и она уже почти выиграла Уимблдон, пусть и пока в паре. Российский женский теннис постепенно приближается к мужскому, а пока болельщики в ожидании появления новых звезд, коими уже являются Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Из вышеперечисленной тройки лишь Андрей Рублев не оправдал ожиданий болельщиков и вылетел в первом же круге, уступив хозяину турнира Кеи Нисикори. Рублев продолжает борьбу в миксте, но ждали от него успешного выступления именно в одиночном разряде. Андрей некогда считался равным по уровню с Даниилом Медведевым, но второй уже устоявшаяся звезда мирового спорта, А Рублев продолжает выступать нестабильно, чередуя успешные выступления я провалами, ко вторым можно отнести выступление в Токио.

Карен Хачанов только в этом году стал выступать так, как ждали от него несколько лет назад, когда он начинал свой путь во взрослом туре. Сейчас Карен балансирует между второй и третьей десяткой рейтинга, но на Олимпиаде вполне может выступить успешно. Хачанов успешно выступил на Уимблдоне, дойдя до четвертьфинала и для него это весьма хороший результат. Он планомерно наращивает стабильность в своих результатах и в Токио способен побороться за медали. На своем пути Хачанов уже обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга, аргентинца Диего Шварцмана, поэтому уже зарекомендовал себя на этих играх, так почему же не замахнуться и на большее.

Все ждут финал Джоковича и Медведева. Россиянин готов взять золото

Даниил Медведев без лишних слов входит в число главных фаворитов Олимпиады, конкурент у него видится лишь один — Новак Джокович. Первая ракетка мира уже расправлялся с нашим игроком в финале Australian Open зимой этого года, но теперь Медведев готов взять реванш. Даниил отдал лишь одну партию на этом турнире и успел поссориться с чилийским журналистом. Россиянина оскорбил вопрос о том, есть ли на российских спортсменах клеймо «читеров» и обманщиков, и тот потребовал отстранить журналиста от работы на играх. Журналиста действительно удалили с корта.

Если отбросить околоспортивные события, то Медведеву ничего не должно помешать выйти в финал и принести сборной России еще одну медаль, тем более что борьбу в парном разряде он уже завершил, вылетев в первом круге. Так что все вправе ожидать повторения новой классики мирового тенниса в решающем матче ОлимпийСкого турнира — противостояния Джоковича и Медведева.