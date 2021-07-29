63 атлета сборной Австралии ушли на карантин в Токио-2020 из-за контакта с зараженным коронавирусом

Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе отправилась на карантин в Токио из-за контакта их спортсмена с американским атлетом Сэмом Кендриксом. Американец сегодня сдал положительный тест на коронавирус.

Всего в своих комнатах в олимпийской деревне ушли на изоляцию 63 спортсмена сборной Австралии.

Австралийцам пришлось уйти на карантин из-за прыгуна с шестом Кертиса Маршалла, который последние дни тренировался вместе с американцем Кендриксом. Представитель США получил положительный тест на коронавирус и теперь покинет турнир.

Если ПЦР-тест Маршалла окажется отрицательным, то он сам отправится на кратковременный карантин, а остальная сборная Австралии сможет выйти из изоляции.

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