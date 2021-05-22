«Вектор»: в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в России циркулируют десятки тысяч разных штаммов коронавируса, сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Об этом свидетельствуют результаты исследования образцов вируса, получаемых из всех регионов страны.

Российские ученые изучили уже более 7 тысяч полногеномных образцов вируса. «Выявлено более 13 тысяч замен, то есть вирус очень вариабельный», — констатировал Максютов.

С июня 2020 года «Вектор» на постоянной основе ведет мониторинг генетической изменчивости COVID-19, пишет ТАСС. Ученые изучают образцы вируса, присылаемые из российских регионов, на предмет изменений и степени их угрозы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Роспотребнадзоре заверили, что в России нет «индийского» штамма COVID-19. По данным заместителя директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова на 20 мая, в России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса.



Татьяна Демина