Сборная Белоруссии по футболу может провести матч квалификации ЧМ-2022 в России

Сборная Белоруссии по футболу планирует провести домашний матч квалификации к чемпионату мира-2022 в Казани. Белорусская сторона уже связывалась с казанцами по возможности аренды стадиона.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, сборной Белоруссии был предложен вариант с проведением матча на арене «Центральный». Он также подтвердил готовность Казани принять матч такого уровня.

«Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован. На «Ак Барс Арене» играет «Рубин», в октябре там сыграет сборная России. Если устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам», — заявил Леонов.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре Белоруссии предстоит сыграть против сборных Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Какие из них будут домашними для белорусов, станет известно чуть позже.



Отметим, что клуб чемпионата Белоруссии «Торпедо-Белаз» арендует стадион «Центральный» в Казани для проведения матчей Лиги конференций. Встреча с датским «Копенгагеном» пройдет в столице Татарстана уже завтра, 29 июля.

Ранее из-за отсутствия гарантий безопасного перелета по территории Белоруссии чемпион страны ХК «Юность» был отстранен от участия в хоккейной Лиге чемпионов. Такое решение было продиктовано тем, что Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство после инцидента с самолетом компании Ryanair.