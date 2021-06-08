«Юность» из Белоруссии исключена из хоккейной Лиги чемпионов на сезон-2021/22

Действующий победитель чемпионата Белоруссии минская «Юность» исключена из состава участников хоккейной Лиги чемпионов на сезон-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Организаторы приняли такое решение в целях безопасности остальных участников. По мнению руководства турнира, проведение матчей на территории Белоруссии не гарантирует безопасности спортсменов.

«Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Белоруссию и из Белоруссии. В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заблаговременного планирования маршрутов передвижения, а для того чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации», — говорится в сообщении лиги.

Фото: junost.hockey.by

Решение о том, какая из команд будет приглашена вместо «Юности», пока не принято. По результатам жеребьевки белорусская команда должна была сыграть в группе F вместе с клубами «Оцеларжи» (Чехия), «Лександ» (Швеция) и «Фрибур-Геттерон» (Швейцария).

Напомним, ранее Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство после инцидента с самолетом компании Ryanair.